Чрезвычайно оптимистично, но надолго ли: во Львове обнародовали новые графики отключений

Изменения графиков происходят регулярно

Отключение света в Украине продолжается. Планово отключают свет по всей территории государства. Не исключено и Львовская область. Графики, обнародовавшие в "Львовоблэнерго" утром 28 августа весьма оптимистичные — у большинства абонентов целый день будет электроэнергия. График, обнародованный предварительно, значительно отличался. Вероятной причиной смены графиков стала облачная погода.

Посмотреть график отключений и узнать, почему у вас нет света и в какую группу вы входите, можно на сайте "Львовоблэнерго". Организация также ведет канал в Telegram, где излагает оперативно новые графики.

Следить за ним следует, ведь графики меняются, как говорится, по-живому. Например, за день 27 августа, графики менялись девять раз. В зависимости от нагрузки на энергосистему количество часов со светом у разных групп изменялось. Это уже послужило поводом для шуток в местных соцсетевых сообществах. "Начинаем день не с кофе, а с нового графика отключений", — радуются новому, более снисходительному графику.

Группы отключений Львовщины сменились 23 августа. Пользователи чат-ботов получили об этом уведомление.

Где можно проверить свою группу отключений:

• Сайт "Львовоблэнерго": https://poweron.loe.lviv.ua/

• Чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot

• Чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot

• чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей): https://www.viber.com/loebiznesbot

• чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых областях, кроме плановых отключений, ввели и экстренные. Люди жалуются, что у них есть свет менее 2 часов за светлое время суток.