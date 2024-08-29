Очільника АМКУ Кириленка випустили під заставу у 30 млн: хто її вніс

Випустили під заставу 30 млн грн

Очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка випустили з-під варти після внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Спочатку йому повідомили про підозру, а 28 серпня Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід.

Кириленко підозрюється у незаконному збагаченні на суму 56,2 мільйона гривень. Також його підозрюють у тому, що чиновник показав у своїй декларації неправдиву інформацію. Та під вартою Кириленко довго не пробув — він сам вніс за себе заставу, повідомляє Суспільне.

Слідство стверджує, що протягом 2020-2023 років, перебуваючи на посаді керівника Донецької обласної військової адміністрації, Кириленко набув 21 об'єкт нерухомості та елітний автомобіль. Ці активи були оформлені на родичів його дружини. Загальна вартість майна, яке фігурує у справі, значно перевищує офіційні доходи Кириленка.

Кримінальне провадження щодо голови АМКУ розпочалося 25 березня 2024 року. Поштовхом стало журналістське розслідування проєкту "Схеми", яке виявило невідповідність між офіційними доходами родини Кириленка та придбаним майном.

За інформацією, наданою Суспільному представниками ВАКС, Павло Кириленко вніс повну суму застави. Окрім грошової застави, суд також встановив низку особистих зобов'язань для підозрюваного терміном на два місяці. Попри розслідування, що триває, Кириленко продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету України.

Довідка. Павло Кириленко родом з Донецької області. Він має юридичну освіту, закінчивши Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. Його професійний шлях розпочався з роботи в прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генеральній прокуратурі України.

У 2022 році, перебуваючи на посаді начальника Донецької ОВА, річна зарплатня Кириленка склала 846 991,21 гривні, враховуючи оклад, надбавки та премії. 5 вересня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації за власним бажанням.

Наступного дня, 6 вересня 2023 року, Верховна Рада України підтримала кандидатуру Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету. Це призначення відбулося менш ніж за рік до початку кримінального провадження щодо нього.

Раніше також "Телеграф" писав, як сім'я Кириленка виправдовується за мільйони, якими вона володіє. Кажуть, що заробили їх на продажу малини. Звісно, йому не повірили у Мережі.