Есть ли человек, отвечающий за информполитику в Украине? В ОП ответили

Зеленский рассматривает создание "министерства пропаганды"

На третий год полномасштабной войны в Украине нет человека, отвечающего за формирование информационной повестки дня в государстве. В разных структурах есть свои люди, которые "отвечают за стратегические коммуникации", однако нередко между ними нет достаточной связи, что приводит к путанице в информационном поле.

Об этом говорится в статье Телеграфа: Зеленский задумал новое министерство, но с ним уже есть проблемы. Что пошло не так на этот раз?

За два года войны президент Украины Владимир Зеленский обдумывал пополнение правительства еще двумя министерствами – пропаганды и украинского единства. О первом официально нигде не сообщалось. По информации источников "Телеграфа" в Офисе президента (ОП), это министерство должно противодействовать российским вбросам.

"Это должно стать переосмыслением информполитики государства и работы министерства культуры и информационной политики", — сказал собеседник на Банковой.

Вместе с тем, спустя более двух лет полномасштабной войны никто не готов назвать имя человека, формирующего информационную повестку дня в государстве. Источники в ОП отметили, что "одного такого человека просто не существует".

В армии, спецслужбах, в правительстве и ОП есть свои люди, которые "отвечают за стратегические коммуникации". Однако иногда из-за проблем с коммуникацией публичные позиции этих органов не совпадают, что запутывает украинцев.

Есть очевидная необходимость построения такой коммуникации и актуальность борьбы с роспропагандой в условиях военного конфликта. Однако дальше президентской идеи дело пока не пошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам источников в ОП, вскоре в Правительстве могут быть новые назначения. Продолжаются дискуссии по разделу Мининфраструктуры и развитию общин на два отдельных ведомства.