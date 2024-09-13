Ведущий пиротехник Киевщины трагически погиб: его коллеги опубликовали трогательное видео

Мужчина запомнился своим близким как добрый и всегда улыбащийся человек

Во время выполнения служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отделения ГСЧС Киевской области Денис Борбит. Мужчине было всего 43 года.

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Отмечается, что Борбит работал в Службе спасения, начиная с 2016 года.

"Смелый, добрый, всегда улыбающийся, готовый помочь – таким Денис останется в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — говорится в сообщении.

Коллеги погибшего спасателя также опубликовали трогательное видео, на котором собраны кадры с Денисом Борбитом. На них разные события из его жизни.

Денис Борбит был одним из тех, кто освобождал украинскую землю от последствия российской агрессии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб журналист и украинский защитник Богдан Затула. Известно, что мужчина погиб менее чем через месяц после мобилизации. Трагедия случилась во время массированного артиллерийского обстрела. Родным, близким и коллегам Богдан запомнился добрым и общительным. Он всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту.