Ведучий піротехнік Київщини трагічно загинув: його колеги опублікували зворушливе відео

Колеги загиблого опублікували зворушливе відео

Під час виконання службових обов’язків загинув начальник піротехнічного відділення ДСНС Київської області Денис Борбіт. Чоловікові було лише 43 роки.

Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомили у прес-службі ДСНС. Зазначається, що Борбіт працював у Службі порятунку, починаючи з 2016 року.

"Сміливий, добрий, завжди усміхнений, готовий допомогти — таким Денис залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", — йдеться у повідомленні.

Колеги загиблого рятувальника також опублікували зворушливе відео, на якому зібрано кадри з Денисом Борбітом. На них різні події із його життя.

Денис Борбіт був одним із тих, хто звільняв українську землю від наслідку російської агресії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув журналіст та український захисник Богдан Затула. Відомо, що чоловік загинув менш як через місяць після мобілізації. Трагедія сталася під час масованого артилерійського обстрілу. Рідним, близьким та колегам Богдан запам’ятався добрим та товариським. Він завжди був готовий прийти на допомогу у скрутну хвилину.