Нидерланды дают заднюю? С обещанной Украине Patriot возникла проблема

Над разрешением ситуации работают

Нидерланды не смогут поставить Украине ЗРК Patriot в обещанном количестве. Ведь один из союзников отказался от участия в снабжении.

Об этом пишет NLTimes. Отмечается, что в майском заявлении Нидерланды говорили о готовности поставлять основные компоненты для Patriot.

Остальные детали должны были предоставить другие страны, однако с этим возникли проблемы. В течение нескольких месяцев со дня заявления Минобороны Нидерландов пытались разрешить ситуацию, однако обещанные компоненты не готовы.

По словам министра обороны Рубена Брекельманса, несмотря на это, Нидерланды недавно отправили радар и еще три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. В настоящее время идут переговоры с несколькими партнерами, чтобы разрешить ситуацию.

В то же время, одна из стран отказалась от обязательства, но ее не называют. Другие страны по-прежнему ищут компоненты для завершения системы.

Напомним, Нидерланды сообщали о том, что им удалось найти еще одну страну для сотрудничества в поставках Patriot Украине. Тогда тоже не разглашалось, кто это конкретно.

"Сейчас собраны необходимые компоненты для полной системы Patriot. Нидерланды предоставят три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставит одним из союзников", — заявила тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен.

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