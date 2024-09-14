Нідерланди дають задню? З обіцяним Україні Patriot виникла проблема

Над вирішенням ситуації працюють

Нідерланди не зможуть поставити Україні ЗРК Patriot в обіцяній кількості. Адже один з із союзників відмовився від участі в постачанні.

Про це пише NLTimes. Зазначається, що у свої травневій заяві Нідерланди говорили про готовність постачати основні компоненти для Patriot.

Решту деталей мали надати інші країни, проте наразі з цим виникли проблеми. Протягом кількох місяців з дня заяви Міноборони Нідерландів намагались вирішити ситуацію, проте обіцяні компоненти не готові.

За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, попри це Нідерланди нещодавно відправили радар і ще три пускові установки будуть передані найближчим часом. Наразі йдуть переговори з кількома партнерами, аби вирішити ситуацію.

Водночас одна з країн відмовилася від зобов'язання, але її не називають. Інші країни все ще шукають компоненти для завершення системи.

Нагадаємо, Нідерланди повідомляли про те, що їм вдалося знайти ще одну країну для співпраці у постачанні Patriot Україні. Тоді теж не розголошувалось, хто це конкретно.

"Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників", — заявила тодішній міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у НАТО визнали свою помилку щодо війни в Україні. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зробив неочікувану заяву.