"Зачем заставлять бегать в бронежилетах?": известный военный о нюансах подготовки в учебных центрах

Новобранцы должны сначала получить базовые навыки

В учебных центрах Вооруженных сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки мобилизованных заставляют бегать в бронежилетах. Однако это происходит не везде.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель преподавательско-инструкторской группы 151 Учебного центра ВСУ Роман Доник в материале "Учебные программы для мобилизованных оторваны от реальности: военный объяснил почему".

"Мы вообще отказались от физической подготовки. Я с ужасом слышу, что где-то заставляют бегать в бронежилетах. Для чего это делается? Может, потому, что офицер больше ничего не умеет, как гонять личный состав без всякого смысла, а сам при этом в каком-то облегченном варианте защиты", — подчеркнул он.

В то же время Доник отметил, что в его учебном центре новобранцы тоже постоянно находятся в движении и в боевой выкладке. По его словам, сначала проходят стрельбы, а это значит сходить несколько раз к мишени и обратно, затем добавляется патрулирование и тому подобное.

“Под конец есть у нас полоса препятствий, где и ползают, и бегут, но это когда уже человек имеет базовые навыки, привык к оружию, бронежилету. Но это не бессодержательная муштра”, — подчеркнул Доник.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что в Украине планируют увеличить срок базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.