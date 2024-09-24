"Навіщо змушувати бігати у бронежилетах?": відомий військовий про нюанси підготовки в навчальних центрах

Новобранці повинні спочатку отримати базові навички

У навчальних центрах Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки мобілізованих змушують бігати в бронежилетах. Проте це відбувається не скрізь.

Про це "Телеграфу" розповів керівник викладацько-інструкторської групи 151 Навчального центру ЗСУ Роман Донік в матеріалі “Навчальні програми для мобілізованих відірвані від реальності: військовий пояснив чому”.

“Ми взагалі відмовились від фізичної підготовки. Я з жахом чую, що десь змушують бігати в бронежилетах. Навіщо це робиться? Може, через те, що офіцер більше нічого не вміє, як ганяти особовий склад без всякого сенсу, а сам при цьому в якомусь полегшеному варіанті захисту”, — підкреслив він.

Водночас Донік зазначив, що в його навчальному центрі новобранці теж постійно находяться в русі й в бойовій викладці. За його словами, спочатку відбуваються стрільби, а це значить сходити кілька разів до мішені й назад, потім додається патрулювання тощо.

“Під кінець є в нас смуга перешкод, де і повзають, і біжать, але це коли вже людина має базові навички, призвичаїлась до зброї, бронежилету. Але це не беззмістовна муштра”, — наголосив Донік.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в Україні планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки для мобілізованих. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.