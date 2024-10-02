Не только самый старый замок Украины: что интересного можно увидеть в Луцке

В Луцке есть очень много интересных мест

Города на Западе Украины обладают особой атмосферой: улицы, устланные брусчаткой, старинные храмы, величественные замки. Все это переносит в эпоху Средневековья и позволяет ощутить новые впечатления. Так, это касается города Луцк, который граничит с Польшей и Беларусью.

"Телеграф" расскажет, что обязательно нужно увидеть в Луцке, куда пойти, как доехать и во сколько обойдется жилье.

Что посмотреть в Луцке

Украшением города, которое должен увидеть каждый турист, является замок Любарта. Он считается одним из старейших и крупнейших в Украине: замок построили еще в XIV веке. Поднявшись на его вершину, можно полюбоваться видами Луцка и хорошо рассмотреть город. А еще на территории есть музей книги, где увидите старинные печатные станки и издания, напечатанные несколько веков назад. В то же время не забудьте посетить музей колокола, который считается единственным в Украине.

Фото: "Афиша развлечений Луцка"

Недалеко от замка вы можете увидеть костел Святых Апостолов Петра и Павла. В католической святыне воплотили сразу несколько стилей – ренессанс, барокко и классицизм. В церкви находятся древние образы, колонны и интересные скульптуры. Под костелом есть четыре подземелья, где можно увидеть усыпальницы с человеческими костями, росписи и колодец.

Фото: Via Regia Ukraine

Дом с химерами поражает своим экстерьером. На нем можно рассмотреть почти 500 различных скульптур, среди которых — святые, животные, персонажи из мифов. Такие интересные скульптуры принадлежат Николаю Голованю, если увидите его на месте, узнаете больше о его творении.

Фото: Anga Travel

Если вы приехали в Луцк, то стоит увидеть памятник лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко. Его открыли в 2016 году, через год после гибели артиста в автокатастрофе. Памятник расположен на проспекте Воли.

Оказавшись в Луцке, посетите местный зоопарк. Там можно увидеть почти 150 различных видов животных и птиц, например, антилоп, бизонов, верблюдов, страусов, фазанов, пеликанов. К тому же полюбуетесь красивыми цветами и растениями. Вход для детей – 60 гривен, льготный – 100, а взрослые должны заплатить 140 гривен.

"Ассоциация зоопарков Украины"

Среди других достопримечательностей стоит пойти в Кафедральный собор Святой Троицы в стиле барокко. Там расположен один из старейших в Украине колоколов, древние иконы и разные росписи на стенах.

В Луцке также следует прийти в музей современного искусства "Корсаков". Здесь можно насладиться красивыми картинами, инсталляциями, графическими материалами и скульптурами. Всего здесь собрано 800 художественных объектов. Также действует библиотека, кафе и кинотеатры. Льготный билет стоит 50 гривен, взрослый — 100. В среду можно прийти бесплатно. Дети дошкольного возраста могут прийти сюда бесплатно.

Фото: "Музейное пространство Волыни"

Как доехать до Луцка

С Востока Украины оптимально добираться в Луцк автобусом. Так, из Харькова будете ехать около 14 часов за 1250 гривен. Из Киева можно доехать на автобусе или поезде. Продолжительность дороги – почти 6 часов, а цена – около 200 гривен, если говорим о поезде.

Из Львова в Луцк также курсируют прямые поезда. Стоимость – почти 200 гривен, а ехать будете 5 часов.

Где остановиться в Киеве

Комфорт жилья зависит от того, на какой бюджет рассчитываете. Самый дешевый вариант – поселиться в хостеле. За сутки заплатите 250 гривен с человека. Тем, кого интересует номер в гостинице, придется отдать не менее 700 гривен за двоих.

А вот частные апартаменты – самое дорогое удовольствие. Одни сутки на 2 человек стоят от 800 гривен.

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