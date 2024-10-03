"Считал его проукраинским": "слуга" Мережко рассказал детали разговора с FT, вылившегося в скандал

Нардеп утверждает, что журналист даже не записывал их разговор

Нардеп Александр Мережко, которому пришлось объясняться за комментарий газете Financial Times, рассказал детали разговора с журналистом. По его мнению, Кристофер Миллер написал то, что он просто хотел бы услышать.

Об этом Мережко заявил "Телеграфу". Нардеп, описывая свою беседу с Миллером, рассказал, что у него сложилось весьма странное впечатление от него. В частности Мережко посетовал на то, что журналист перед публикацией материала не выслал его же цитаты на проверку.

"Чтобы я посмотрел, правильно ли он меня процитировал, не исказил ли он содержание моих высказываний", — рассказывает Мережко, объясняя, что обычно в его практике разговора с журналистами происходит все иначе.

Также нардеп отметил, что его удивило то, что Миллер, по его словам, даже не записывал его речь на диктофон.

"Наверное, просто написал то, что хотел бы услышать и поэтому не показал мне текст цитат. Причем первое впечатление от него было положительным. Я считал его проукраинским журналистом из солидного издания, которому доверяю", — добавил он.

Что, по словам Мережко, он на самом деле имел в виду в статье Financial Times

Во-первых, отмечает он, речь шла о следующих выборах после войны.

"И я сказал, что некоторая часть общества может проголосовать за правых популистов, обещающих простые решения. И это может оказаться опасным для демократии. Во-вторых, в другом контексте я сказал, что определенная часть общества не воспринимает даже самого мнения о переговорах с Россией", — утверждает Мережко.

Резюмируя, Мережко еще раз отметил, что имел в виду именно правых популистов, а не ультраправых. Второй термин, по его мнению, имеет "непонятное содержание".

Суть скандала

На днях Financial Times выпустила материал об Украине, где появился комментарий Александра Мережко. Его якобы цитата быстро разлетелась по сети. Например, на неё обратил внимание военнослужащий Виктор Трегубов.

"Александр Мережко, я извиняюсь, а вы действительно сказали Кристоферу Миллеру, что в Украине растут ультраправые настроения, или это какая-то ошибка цитирования?", — спросил Трегубов.

Как цитата выглядит в материале британской газеты:

"Всегда будет радикальная часть украинского общества, которая назовет любые переговоры капитуляцией. Крайне правые в Украине растут. Правое крыло представляет опасность для демократии".

Мережко заявляет, что его цитату исказил журналист Кристофер Миллер. В частности он известен тем, что в своих материалах об Украине часто упоминает "Азов", как подразделение с "неонацистскими" взглядами. Он говорит, что связь с "неонацистами" в подразделении очевидна.

Кристофер Миллер

Ранее Телеграф также рассказывал, что "слуга народа" попал в скандал. Он получил разрешение на 5-дневную поездку в Израиль. Однако он вернулся в Украину только через 3 недели, а в этот период был замечен на территории США.