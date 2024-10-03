"Вважав його проукраїнським": "слуга" Мережко розповів деталі розмови з FT, що вилилася у скандал

Нардеп стверджує, що журналіст навіть не записував їхню розмову

Нардеп Олександр Мережко, якому довелося пояснюватися за коментар газеті Financial Times, розповів деталі розмови з журналістом. На його думку, Крістофер Міллер написав те, що він просто хотів би почути.

Про це Мережко заявив "Телеграфу". Нардеп, описуючи свою розмову з Міллером, розповів, що в нього склалося дуже дивне враження від неї. Зокрема Мережко нарікає на те, що журналіст перед публікацією матеріалу не вислав його ж цитати на перевірку.

"Щоб я подивився, чи правильно він мене процитував, чи не спотворив він зміст моїх висловлювань", — розповідає Мережко, пояснюючи, що зазвичай у його практиці розмови з журналістами відбувається все інакше.

Також нардеп зазначив, що його здивувало те, що Міллер, за його словами, навіть не записував його слова на диктофон.

"Напевно, просто написав те, що хотів би почути і тому не показав мені текст цитат. Причому перше враження від нього було позитивним. Я вважав його проукраїнським журналістом із солідного видання, якому довіряю ", — додав він.

Що, за словами Мережка, він насправді мав на увазі у статті Financial Times

По-перше, зазначає він, йшлося про наступні вибори після війни.

"І я сказав, що деяка частина суспільства може проголосувати за правих популістів, які обіцяють прості рішення. І це може виявитися небезпечним для демократії. По-друге, в іншому контексті я сказав, що певна частина суспільства не сприймає навіть самої думки про переговори з Росією. ", — стверджує Мережко.

Резюмуючи, Мережко ще раз зазначив, що мав на увазі саме правих популістів, а не ультраправих. Другий термін, на його думку, має "незрозумілий зміст".

Суть скандалу

Днями Financial Times випустила матеріал про Україну, де з’явився коментар Олександра Мережка. Його нібито цитата швидко розлетілася мережею. Наприклад, на неї звернув увагу військовослужбовець Віктор Трегубов.

"Пане Олександр Мережко, я перепрошую, а ви дійсно сказали Кристоферу Міллеру, що в Україні зростають ультраправі настрої, чи це якась помилка цитування?", — запитав Трегубов.

Як цитата виглядає у матеріалі британської газети:

"Завжди буде радикальна частина українського суспільства, яка назве будь-які переговори капітуляцією. Крайні праві в Україні зростають. Праве крило становить небезпеку для демократії".

Мережко заявляє, що його цитату спотворив журналіст Крістофер Міллер. Зокрема, він відомий тим, що у своїх матеріалах про Україну часто згадує "Азов", як підрозділ з "неонацистськими" поглядами. Він каже, що зв’язок з "неонацистами" у підрозділі очевидний.

Крістофер Міллер

Раніше Телеграф також розповідав, що "слуга народу" потрапив у скандал. Він отримав дозвіл на 5-денну подорож до Ізраїлю. Однак він повернувся до України лише через 3 тижні, а в цей період був помічений на території США.