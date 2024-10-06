Специально под него создали новую должность? Где сейчас соратник Порошенко Юрий Стець и как он выглядит

Политик ушел в отставку по состоянию здоровья

Юрий Стець – бывший украинский политик, народный депутат Украины нескольких созывов, известный как один из ближайших соратников Петра Порошенко. Он также являлся руководителем "5 канала", владельцем которого был пятый президент Украины, и министром информационной политики Украины. Деятельность Юрия Стеця нередко сопровождалась критикой и скандалами.

Известно, что Юрий Стець также кум и друг Петра Порошенко, что всегда вызывало противоречивые мнения у общества. "Телеграф" решил вспомнить громкие скандалы, в которых фигурировал экс-министр информационной политики, выяснить, где он сейчас и чем занимается.

Юрии Стець — что известно

Юрий Стець родился 29 декабря 1975 года в Чорткове Тернопольской области. Учился в Черновицком училище искусств и Харьковском политехническом институте, где получил образование по двум специальностям. Долгое время работал на телевидении, позже стал членом наблюдательного совета 5 канала. Уже через несколько месяцев Юрий Стець был избран народным депутатом 6-го созыва от Блока "Наша Украина — Народная самооборона" Юрий Луценко.

Позже стал нардепом 7-го созыва от партии "ВО Батьківщина", а через два года, в ноябре 2014, — депутатом 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. А в декабре 2014 года Стеця назначен Министром информационной политики Украины. Через две недели, 15 декабря 2014 года, он стал членом СНБО.

Скандалы, в которых фигурировал Юрий Стець

В 2014 году была создана новая должность — министр информационной политики, которую, по слухам, создали под конкретного человека. Тогда на Юрия Стеця обрушился шквал критики. Эксперты и политики заявляли, что Министерство информации было создано для того, чтобы ввести цензуру в Украине, контролировать СМИ и отмывать деньги на разных проектах. Ведомства также называли МинСтець.

Юрий Стець за период своей политической деятельности неоднократно подавал в отставку в связи с проблемами со здоровьем. Несколько раз он почти не терял сознания во время разных мероприятий и конференций.

Многие вопросы вызвали декларации Юрия Стеця и его супруги. В них было отмечено, что политик ссужал деньги третьим лицам и имел большие объекты недвижимости. Официальных расследований по этому поводу не было.

Где сейчас Юрий Стець и чем занимается

В мае 2017 года Юрий Стець подал в отставку по состоянию здоровья. В мае 2019 года он был исключен из состава СНБО согласно указу президента Владимира Зеленского.

Как отмечается на странице экс-политика в Facebook, указано, что сейчас он солдат в 206 батальон территориальной обороны ВСУ. Периодически он пишет сообщения и преподает его в соцсети.

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