Выступать против Зеленского сейчас опасно, — Корчинский о сложных временах, Европе и мародерстве на войне

Янукович разбудил нацию, а Путин мобилизовал

После начала полномасштабного вторжения в соцсетях начали вируситься ролики с "пророчествами" Дмитрия Корчинского. Общественный деятель, писатель и основатель "Братства" в студиях ток-шоу предупреждал о "большой" войне с Россией, аннексии Крыма и тысячах жертв. В то время такие заявления воспринимались как маргинальные грезы, однако сейчас это стало реальностью.

Почему украинцы не услышали предостережений националистов? Какие сценарии для Украины возможны в будущем и почему Зеленский во время войны лучше Порошенко? Об этом читайте в первой части интервью "Телеграфа" с Дмитрием Корчинским.

"Все идет по хорошему сценарию"

– Дмитрий, сейчас в YouTube стали популярными видео с вашими выступлениями десятилетней давности под заголовками "Корчинский был прав". В этих выступлениях вы говорите о неизбежности войны с Россией, аннексии Крыма. Тогда такие прогнозы воспринимались как маргинальные и даже фантастические, а теперь… Скажите, кто виноват в том, что общество не слышало этих предупреждений?

– Здесь есть несколько причин. Первая причина – после развала Советского Союза нация продолжала догуливать застой. Нация спала и разбудил ее только Янукович, а уже Путин мобилизовал ее на борьбу за собственные права, жизнь и национальную гордость. То есть, до Януковича это был глубокий сон в библиотеке и никто не хотел ни о чем думать, ничему верить.

Во-вторых, страной руководили люди, ориентировавшиеся на Москву и вышедшие оттуда. Это люди из бывшего партхозактива или бывшие комсомольцы. И, конечно, им роднее была Москва, чем любые украинские национальные интересы.

– Ну, с политиками понятно, а сами люди чего же не слышали?

– Ну люди же простые. Каждый человек хочет себя убедить, что будущее будет таким же, как прошлое. Человек не хочет слышать страшные сообщения, неприятные новости, неблагоприятные прогнозы. Как раз тогда был экономический подъем, все затарились мобилками, покупали машины, брали квартиры в кредит. А когда им говорят, что скоро будет война, то само собой, что слышать этого никто не хотел.

– Сейчас ваши тогдашние заявления воспринимаются как своеобразное пророчество. В таком случае, продолжая эту линию, скажите, что нас ждет в горизонте года-двух? Какие видите варианты событий в контексте войны? У нас выбор между плохим и очень плохим, видите ли все-таки хорошие сценарии развития?

– Я думаю, что сейчас все идет по хорошему сценарию.

– Даже так?

– Ну посмотрите, неожиданно для всего мира, для Москвы, для наших западных партнеров и даже для нас самих, украинцы смогли отбиться. Действительно, все рассчитывали на то, что Украина упадет в течение нескольких недель. Украина не свалилась. Мы с каждым днем достаем все более отдаленные цели на территории РФ. Это даже нас не ободряет, это уже привычные вещи. То есть каждый день ВСУ и спецслужбы наносят такие удары, о которых раньше нельзя было даже помечтать.

Мы сейчас сражаемся на территории РФ и несколько украинских бригад задействованы в Курской области, а московиты очень долгое время не могут ничего сделать. Это отличная ситуация. И все же война ведется сейчас не во Львове и мы не партизаним. Действуют регулярные украинские вооруженные силы, наращивается военное производство в Украине, открываются иностранные оборонные предприятия в Украине. И как бы там ни было, но наращивается помощь. Нам все время недостаточно, и это правильно, что мы недовольны, но тем не менее у нас уже есть F-16. Мы используем западные ракеты, стреляем западными калибрами, Евросоюз вложил около 900 миллионов евро в САУ "Богдана". То есть все очень неплохо.

В прошлые разы столкновения с Московией стоили нам гораздо дороже. Мы платили миллионам жизней или даже десятками миллионов жизней. Сейчас, почти за три года полномасштабного конфликта, мы заплатили не более 400 тысяч погибших (Корчинский не уточнил, что он вкладывает в эту цифру. Вероятно речь идет и о погибших мирных жителях на оккупированной территории — Ред.). По меркам ХХ века это вообще ни о чем. Естественно, что каждая жизнь украинского солдата или гражданского лица – это невероятная ценность и за каждую оборванную жизнь сердце обливается кровью. Но если мы посмотрим, как это было в недалеком прошлом, то пока наше выживание и достоинство нации дается нам гораздо меньшей кровью, чем раньше.

Поэтому сейчас идет все по неплохому сценарию, московиты испытывают также очень большие трудности, и здесь просто кто кого претерпит. Если мы окажемся более терпеливым, то мы обязательно победим. Просто тылом московитов является Сибирь, а тылом украинцев – Западный мир. И как бы мы ни обижались на наших партнеров за неповоротливость, непонимание очень многих вещей, однако помощь эта очень существенная и есть надежда, что будет еще более существенной.

"Европа раздупляется"

– Относительно надежд. Когда Европа, извините за такое недипломатическое слово, раздуплится? Когда помощь будет уже более "взрослой"?

– До конца года мы должны получить от Европы 50 миллиардов долларов по декларации, подписанной в Вашингтоне во время сессии ООН. Это не такая уж плохая сумма. И это средства из замороженных активов (по данным посла США в Украине Бриджит Бринк 50 млрд долл. займа для Украины, будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, — Ред. ). Немецко-французские оборонные предприятия открывают филиалы в Украине и достаточно много оружия уже производится на территории Украины. Подумать еще год назад, чтобы немецкие танки воевали на территории Курщины, было просто невозможно. Канцлер Шольц повесился бы. А сейчас это как бы само собой разумеется. То есть Европа раздупляется все же.

Мы просто живем в разных темпах. Для Украины каждый день значит очень многое. Европа находится в другом темпе принятия решений и для них три года – это очень быстро. За три года они совершили очень большую эволюцию в своих подходах и это почти мгновенно для них. Будем думать, что они ускорятся.

– Как считаете, сколько российских военных должно погибнуть, чтобы они как-то задумались над прекращением войны? Или оно не так работает?

– Так не работает. "Ванюшки" никогда не задумаются. Московиты – это народ-вертухаи. Они не способны на какое-либо возмущение, восстание. Там способны на что-то только радикальные мусульмане. А все остальные – нет. Сколько бы мы их ни уничтожили.

Удары должны наноситься по московитской элите. Конечно, мы должны уничтожать их живую силу, технику, промышленность, но переворот там совершат не "ванюшки". Переворот там совершит ближайшее окружение Путина. Сейчас у них еще достаточно нормальные кондиции. Они еще не понимают, кто гарантирует им собственность в случае смены режима. Но придет такое время, когда они поймут, что все очень плохо и нужно что-то менять. И это будут именно те люди, которые находятся в ближайшем окружении Путина.

Там за последнее время репрессировано достаточное количество генералов и старших офицеров, а все действующие старшие офицеры испытывают угрозу со стороны следственного комитета и ФСБ. Этого было бы достаточно в любой стране мира для того, чтобы был совершен переворот. А эти не способны на такое. Они ждут и даже продолжают выполнять свои обязанности, ожидая, что за ними придут. Это – "ванюшки". Так будет и дальше.

"Воевать против Зеленского нецелесообразно и опасно"

– Просматривал одно из последних интервью с вами и на блиц-вопрос "Порошенко или Зеленский" вы ответили "сейчас Зеленский". Объясните. Почему сейчас Зеленский?

– Я думаю, что во время войны такой интенсивности всегда нужно поддерживать Верховного Главнокомандующего. В истории Украины слишком много было эпизодов, когда нация вместо того, чтобы воевать и консолидироваться против внешнего врага, набрасывалась на собственное руководство. Например, разгромивший московитов под Конотопом гетман Выговский и его министр иностранных дел Немирич – одни из самых ярких украинских деятелей XVII века. Большинство казачества, натравленное московитами, подняло против них восстание, отстранило от власти Выговского и с этого началась Руина, которой воспользовались московиты. А Немирич был убит. Большинство казачества пошли против Мазепы. В свое время очень много украинцев выступали против руководства УНР. И не самых плохих украинцев, между прочим. Я думаю, что Выговскому, Немиричу, Мазепе, Петлюре с Коновальцем было что предъявить. Возможно, они не все поступали правильно. Но сейчас мы видим, что лучше бы тогда нация сплачивалась вокруг своего руководства. Но нация набросилась на собственное руководство в угоду московитам.

У нас много претензий к нынешнему политическому руководству. Но любая смута, любая дестабилизация тыла – самоубийство. Потому мы должны поддерживать военное и политическое руководство Украины, руководителей украинских спецслужб и всю государственную структуру.

У нас есть с кем бороться "внизу". Можем набрасываться на мэров, председателей ВГА, руководителей отдельных ведомств. И главное, что это удается делать. Удается устранять их с должностей, некоторых сажать за решетку. А сейчас воевать против Зеленского нецелесообразно, это просто небезопасно. Все эти разборки нужно перенести на "после войны".

– Мы с вами встречались в 2019 году как раз накануне президентских выборов. Вы тогда мне сказали, что основная функция президента – быть символом. А "Зеленский не любит украинский язык, не является этническим украинцем, поэтому он не может быть национальным символом Украины". Как сейчас? Ваше мнение изменилось?

– Я выступал против Зеленского на выборах и против Зеленского после выборов. Но после начала полномасштабного вторжения все поменялось. У Зеленского есть одно хорошее качество – он не собирается капитулировать. У него есть второе хорошее качество – нашим западным партнерам легче давать под него оружие, средства, и вообще помогать Украине, чем если бы во главе Украины был какой-нибудь украинский буржуазный националист. То есть Зеленский по причине своего происхождения и поведения очень непохож на нациста. Ему легче помогать. "Левоватые" правительства сейчас у власти в Европе и США и им легче помогать такому, как он, а не такому, как Порошенко. Все-таки Порошенко украинец по национальности и, возможно, его легче было бы винить в национализме, а на Западе это страшное слово. Зеленского тяжело обвинить в национализме. И мне кажется, что здесь это нам сыграло на пользу.

И главное – непримиримость. Многие украинцы устали от войны, им кажется, что мы можем в чем-то уступить московитам. Но Зеленский понимает, слава богу, что чем бы мы ни уступили московитам, они захотят все остальное. И такого рода непримиримость, упорство, это именно то, что нам нужно от высшего руководства. Все остальное – второстепенное.

– А вот вообще тот факт, что в самый трудный период новейшей истории Украины мы имеем президента, который никогда не был в политике, и Верховную Раду такую, которая есть – это божье наказание или наоборот божье провидение?

– С одной стороны, мы постоянно во всем, что с нами происходит, видим руку божью. Что бог нас спасает от передряг уже не менее 10 лет. Мы не заслужили определенных успехов. С другой стороны, мы видим, что народ, очевидно отвернувшийся от бога, не ассоциирует себя с церковью, это народ, который не может победить по-крупному. Мы обо всем этом читаем в Библии: когда народ с богом, то он побеждает, когда народ отворачивается, то всегда находится кто-то другой, кто его накажет.

Мы видим это и сегодня. Для того чтобы победить, недостаточно помощи западных союзников, недостаточно даже мужества наших солдат на фронте. Нам нужно, чтобы мы вернулись к Богу, и это единственный механизм победы сегодня. Мы продолжаем делать аборты, презирать заповеди Господа, терпеть гей-парады. У нас сейчас чем занимается Верховная Рада? Легализацией наркоты и внедрением однополых партнерств. Во время войны это, оказывается, у нас самые важные вещи.

Значительная часть нации деморализована и даже не собирается поддерживать воюющих. Многие из этого руководства мародерят на войне. И пока нация себя так ведет, мы не будем иметь настоящей победы, несмотря на ту божью помощь, которую мы сейчас наблюдаем.

Почему Корчинского захейтили за идею запретить детям выезд за границу? Как эффективно ликвидировать филиалы РПЦ в Украине и почему мобилизация и не должна быть справедливой? Об этом читайте во второй части интервью.