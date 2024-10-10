Когда запустят "гигаватт Зеленского": в Минэнерго расстроили прогнозом

В некоторых городах эти установки уже стоят

Гигаватт газовой маневренной генерации, который до конца года обещал Владимир Зеленский, таки не успеют запустить. Однако в некоторых местах оборудование уже установлено.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, оборудование на более 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии должны завезти уже к концу текущего года. Однако проблема состоит в том, что подключить все сразу не получится.

"В некоторых городах эти установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января", — объяснил Галущенко.

Галущенко отметил, что данный процесс происходит как со стороны госкомпаний, так и бизнеса. Некоторые частные компании генерируют энергию не только себе, но и отдают в государственную сеть.

"Это важные проекты, их нужно реализовывать, и на время войны они нам очень помогут – как минимум обеспечат электричеством критическую инфраструктуру в случае блекаута. Государство за последние годы отменило для бизнеса много требований, замедлявших развитие электрогенерации. Но эти упрощенные решения часто не работают и нам приходится решать проблемы в ручном режиме. К примеру, подключение к сетям", — сказал он.

Также министр энергетики рассказал, при каком условии Украины может пройти эту зиму без отключений.

"Украина способна пройти эту зиму без отключения света, если не будет новых разрушений инфраструктуры со стороны РФ. Зима ожидается без продолжительных заморозков. Отключения из-за аварийных ремонтов возможны, но они не будут системными. В недавнем отчете ООН возможность отключения света зимой оценили от четырех до 18 часов в сутки. Мы вызвали их представителей, чтобы понять откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных доводов", — рассказал Галущенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Раде назвали области, где зимой будет самая сложная ситуация со светом.