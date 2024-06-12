5 гигаватт Зеленского: почему обещание президента рассмешило экспертов и откуда "растут ноги"

Такие заявления президента якобы не обоснованы реальными техническими возможностями

На конференции Ukraine Recovery Conference 2024, которая проходила 11 июля в Берлине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет построить до 1 гигаватта газовой маневренной генерации до конца текущего года с помощью партнеров, а также сформировать дополнительные 4 гигаватта в ближайшие несколько лет. Однако с такими обещаниями не согласны некоторые эксперты.

Так, например, экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что это невозможно. По её мнению, такие заявления президента не обоснованы реальными техническими возможностями.

"Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять – в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили.

Построить четыре гигавата также нереально – на мировом рынке нет столько производителей оборудования. И нецелесообразно. Все, что можно сделать – построить фундаменты. Вместо настоящих проектов децентрализованной генерации, которые состоят из микса технологий: батареи, ветер, газ, биомасса", — пишет она.

Она убеждена, что наши партнеры также осознают, что данное заявление невозможно. К слову, Зеркаль также отмечает, что министр энергетики "не мог не знать, что дает Президенту ложную информацию".

Такого же мнения придерживается и нардеп Ярослав Железняк. Он сравнил такие намерения с постройкой "Звезды смерти" (Вымышленное чудо-оружие из вселенной Звездных войн).

При этом он отметил, что эти заявления в Украине звучат уже не впервые. Их источником Железняк назвал Конгресс местных и региональных властей, который состоялся 12 апреля в Черновцах. Именно на нем, по информации депутата, впервые прозвучали подобные цифры (1000 МВт в этом году и еще 3000 МВт в следующих двух). Их озвучил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Очевидно, что сам Президент озвучил тезисы, которые ему дали", — отметил Железняк.

Журналистка Анна Ковальчук, ссылаясь на слова присутствующих на мероприятии, утверждает, что заявления о 4 гигаватах мягко говоря удивило не только партнеров Украины, но и некоторых представителей украинской стороны.

А кандидат политических наук и директор Института мировой политики Евгений Магда подметил, что глава государства не обязан разбираться абсолютно во всем, но кто-то должен нести ответственность за озвученные тезисы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к партнерам насчет восстановления энергосистемы Украины.