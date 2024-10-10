Коли запустять "гігават Зеленського": у Міненерго засмутили прогнозом

У деяких містах ці установки вже стоять

Гігават газової маневреної генерації, який до кінця року обіцяв Володимир Зеленський, таки не встигнуть запустити. Однак у деяких місцях обладнання вже встановлено.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії має завезти вже до кінця поточного року. Однак проблема полягає в тому, що підключити все одразу не вийде.

"У деяких містах ці установки вже стоять, але підключити їх зможуть не раніше січня", — пояснив Галущенко.

Галущенко зазначив, що цей процес відбувається як з боку держкомпаній, так і бізнесу. Деякі приватні компанії генерують енергію не лише собі, а й віддають у державну мережу.

"Це важливі проєкти, їх треба реалізовувати, і на час війни вони нам дуже допоможуть – як мінімум, забезпечать електрикою критичну інфраструктуру у випадку блекауту. Держава за останні роки скасувала для бізнесу багато вимог, які сповільнювали розвиток електрогенерації. Але ці спрощені рішення часто не працюють, і нам доводиться розвʼязувати проблеми в ручному режимі. Наприклад, підключення до мереж", — сказав він.

Також міністр енергетики розповів, за якої умови може пройти ця зима без відключень.

"Україна здатна пройти цю зиму без відключень світла, якщо не буде нових руйнувань інфраструктури з боку РФ. Зима очікується без тривалих заморозків. Відключення через аварійні ремонти можливі, але вони не будуть системними. У нещодавньому звіті ООН можливість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу. Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилось, що в них немає реальних аргументів", — розповів Галущенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Раді назвали області, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом.