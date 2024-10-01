Мобилизуют ли с больной спиной: категории мужчин, непригодных к службе

Туберкулез суставов станет основанием для освобождения от службы

Во время общей мобилизации некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.

Это касается мужчин с серьезными заболеваниями спины. Список категорий, которые не подлежат призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Непригодными к военной службе могут быть граждане:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

Непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Также основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Напоминаем, что есть несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уши, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов

Еще одна категория – травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями почек не берут в армию. С некоторыми заболеваниями вообще исключают из учета.