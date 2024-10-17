Облака разойдутся и впустят мороз: какой будет погода в Украине 18 октября

Заморозки распространятся по всей Украине

18 октября в Украине ожидается холодная погода с заморозками во многих регионах. Антициклон принесет ясную погоду почти на всю территорию страны. Исключением станут восточные области, где возможны небольшие дожди. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры ночью.

Украинский гидрометцентр объявил второй уровень опасности (оранжевый) из-за сильных заморозков в западных, северных и большинстве центральных областей. Температура воздуха в этих регионах может опуститься до -3°C. Днем воздух прогреется до +8…+13°C в большинстве областей.

Запад Украины

В западных областях ожидается ясная погода без осадков. Ночью температура воздуха снизится до 0…-3°C, возможны сильные заморозки. Днем воздух прогреется до +10…+13°C. В Закарпатье будет теплее — до +16°C. Ветер слабый.

Север Украины

Северные регионы будут также находиться под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет 0…-3°C, на почве возможны заморозки. Днем столбики термометров покажут +8…+11°C. В Киеве ночью +1…+3°C, в окрестностях возможны заморозки. Днем в столице ожидается +9°C.

Центр Украины

В центральных областях прогнозируется сухая погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +4°C, местами возможны заморозки до -3°C. Днем воздух прогреется до +8…+11°C. Ветер слабый, переменных направлений.

Восток Украины

На востоке страны ожидается холодная погода. Днем температура воздуха будет +7…+9°C. Местами возможны небольшие дожди, особенно в Днепропетровской области. Облачность удерживает ночную температуру выше нуля – от +2 до +5°C. Ветер юго-восточный, слабый.

Юг Украины

В южных регионах будет относительно тепло. Днем температура воздуха поднимется до +10…+13°C. Ночью ожидается +3...+7°C. Осадков не прогнозируется. В Крыму местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, слаб до умеренного.

Синоптики отмечают, что холодная погода с ночными заморозками продлится до конца недели. Субботу и воскресенье в Украине также ожидается сухая погода с температурой ночью от +2 до +7°C, днем от +9 до +14°C. В западных, центральных и северных регионах сохраняется вероятность ночных заморозков до -3°C.

Карта температуры воздуха 18 октября

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что на Украину надвигаются сильные заморозки, а Карпаты уже засыпало снегом.