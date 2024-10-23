Берут на работу без опыта и дают бронь от мобилизации: в Киеве ищут водителей даже без своего авто

Эта работа не требует физических усилий

В Украине продолжает расширяться выбор вакансий, которые обеспечивают работнику бронь от мобилизации при трудоустройстве. Сейчас компания "Новая почта" ищет в свой коллектив водителя категории В и предлагает заработную плату выше средней по столице.

"Телеграф" регулярно рассказывает о таких вакансиях, которые появляются на соответствующих сайтах по поиску работу. В данном случае работодатели заинтересованы в человеке, который хорошо умеет водить машину. Транспортное средство ему будет предоставлено — бус Renault Master.

В объявлении указано, что работодатель готов рассматривать на эту вакансию кандидатов и без опыта работы и студентов и людей пенсионного возраста. Автор сообщения указал, что эта работа не требует физических усилий, необходимо только ездить по Киеву, выполняя определенные задачи.

Особенностью вакансии является возможность получения бронирования от мобилизации. Следует отметить, что этот вопрос или условия напрямую должны обсуждаться с работодателем при приеме на работу.

В графе заработной платы указано, что сотрудник будет получать от 25 до 35 тысяч гривен в месяц. График 2-7 рабочих дней в неделю.

Отметим, что средняя заработная плата в Киеве по состоянию на октябрь 2024 года составляет 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам предлагают вакансию водителя с зарплатой от 50 до 80 тысяч гривен и даже без опыта работы.