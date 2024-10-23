Беруть на роботу без досвіду та дають бронь від мобілізації: у Києві шукають водіїв навіть без свого авто

Ця робота не потребує фізичних зусиль

В Україні продовжує розширюватися вибір вакансій, які забезпечують працівникові броню від мобілізації при працевлаштуванні. Зараз компанія "Нова пошта" шукає у свій колектив водія категорії В і пропонує заробітну плату вищу за середню по столиці.

"Телеграф" регулярно розповідає про такі вакансії, які з’являються на відповідних сайтах пошуку роботи. В цьому випадку роботодавці зацікавлені в людині, яка добре вміє керувати автомобілем. Транспортний засіб йому буде надано — бус Renault Master.

В оголошенні зазначено, що роботодавець готовий розглядати на цю вакансію кандидатів без досвіду роботи й студентів та людей пенсійного віку. Автор повідомлення зазначив, що ця робота не потребує фізичних зусиль, необхідно лише їздити Києвом, виконуючи певні завдання.

Особливістю вакансії є можливість бронювання від мобілізації. Слід зазначити, що це питання чи умови мають обговорюватися безпосередньо з роботодавцем при прийомі на роботу.

У графі заробітної плати зазначено, що працівник отримуватиме від 25 до 35 тисяч гривень на місяць. Графік 2-7 робочих днів на тиждень.

Зазначимо, що середня заробітна плата у Києві станом на жовтень 2024 року становить 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям пропонують вакансію водія із зарплатою від 50 до 80 тисяч гривень та навіть без досвіду роботи.