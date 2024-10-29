"Украина проигрывает в войне": депутат рассказал, что нужно стране, чтобы изменить ситуацию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Остаются нерешенные вопросы по ракетной программе, — Костенко
Ситуация на фронте обостряется. Украине для противостояния значительным военным ресурсам России необходимо интенсивно укреплять отечественный оборонно-промышленный комплекс.
Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и полковник ВСУ Роман Костенко в эфире "Радио Свобода". По его словам, для изменения ситуации важно активно развивать потенциал украинского ОПК.
"Сейчас Украина проигрывает в войне, а у России есть значительные преимущества — и это факт", — говорит нардеп.
Костенко считает, что за почти три года войны успехов немного.
"Есть определенные победы в развитии ОПК, но остаются нерешенные вопросы, в частности, относительно ракетной программы. За три года, потраченные на это, трудно сказать, что был достигнут существенный успех", — подчеркнул он.
Напомним, что Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос продолжения военного положения и общей мобилизации. На заседании парламента депутаты проголосовали за соответствующие законопроекты.
За принятие документов выступило большинство народных избранников – 304. Решение предусматривает продление особого правового режима до 7 февраля 2025 года.
Срок действия военного положения продлевается на 90 дней с 10 ноября 2024 года. Законопроект о мобилизации синхронизирован по времени с документом о военном положении.
Отметим, что это уже тринадцатое голосование парламента за продление военного положения в Украине.
Ранее "Телеграф" писал, что ветеран русско-украинской войны рассказал, как мотивировать украинцев воевать. По его мнению, людей следует поставить перед выбором.