"Украина проигрывает в войне": депутат рассказал, что нужно стране, чтобы изменить ситуацию

Остаются нерешенные вопросы по ракетной программе, — Костенко

Ситуация на фронте обостряется. Украине для противостояния значительным военным ресурсам России необходимо интенсивно укреплять отечественный оборонно-промышленный комплекс.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности и полковник ВСУ Роман Костенко в эфире "Радио Свобода". По его словам, для изменения ситуации важно активно развивать потенциал украинского ОПК.

"Сейчас Украина проигрывает в войне, а у России есть значительные преимущества — и это факт", — говорит нардеп.

Костенко считает, что за почти три года войны успехов немного.

"Есть определенные победы в развитии ОПК, но остаются нерешенные вопросы, в частности, относительно ракетной программы. За три года, потраченные на это, трудно сказать, что был достигнут существенный успех", — подчеркнул он.

Напомним, что Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос продолжения военного положения и общей мобилизации. На заседании парламента депутаты проголосовали за соответствующие законопроекты.

За принятие документов выступило большинство народных избранников – 304. Решение предусматривает продление особого правового режима до 7 февраля 2025 года.

Срок действия военного положения продлевается на 90 дней с 10 ноября 2024 года. Законопроект о мобилизации синхронизирован по времени с документом о военном положении.

Отметим, что это уже тринадцатое голосование парламента за продление военного положения в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что ветеран русско-украинской войны рассказал, как мотивировать украинцев воевать. По его мнению, людей следует поставить перед выбором.