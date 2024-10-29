"Україна програє у війні": депутат розповів, що потрібно країні, аби змінити ситуацію

Залишаються невирішені питання щодо ракетної програми, — Костенко

Ситуація на фронті загострюється. Україні для протистояння значним військовим ресурсам Росії необхідно інтенсивно зміцнювати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки та полковник ЗСУ Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, для зміни ситуації важливо активно розвивати потенціал українського ОПК.

"Зараз Україна програє у війні, а Росія має значні переваги — і це факт", — говорить нардеп.

Костенко вважає, що за майже три роки війни успіхів не багато.

"Є певні перемоги у розбудові ОПК, але залишаються невирішені питання, зокрема щодо ракетної програми. За три роки, витрачені на це, важко сказати, що було досягнуто суттєвого успіху", — підкреслив він.

Нагадуємо, що Верховна Рада України розглянула питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації. На засіданні парламенту депутати проголосували за відповідні законопроєкти.

За ухвалення документів виступила більшість народних обранців — 304. Рішення передбачає подовження особливого правового режиму до 7 лютого 2025 року.

Термін дії воєнного стану продовжується на 90 діб з 10 листопада 2024 року. Законопроєкт про мобілізацію синхронізований у часі з документом про воєнний стан.

Зазначимо, що це вже тринадцяте голосування парламенту за продовження воєнного стану в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що ветеран російсько-української війни розповів, як мотивувати українців воювати. На його думку, людей потрібно поставити перед вибором.