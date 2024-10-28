Россияне захватили новый город на Донбассе: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Враг продвинулся сразу возле нескольких населенных пунктов

Российские военные имеют успех на фронте в Донецкой области. Им удалось захватить один город и продолжить продвижение в Селидово и ряде других населенных пунктов.

Об этом 28 октября пишет мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте. По его данным, противник оккупировал Горняк на Кураховском направлении.

Кроме того, было зафиксировано продвижение в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

Стоит отметить, что октябре враг также оккупировали Новосадово в Донецкой области. А 27 октября в Deepstate сообщили, что 27 октября российские военные подняли красный флаг в центре поселка Богоявленка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 октября российские войска оккупировали Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. Продвижение в районе Левадного-Новодаровки гипотетически может быть направлено на то, чтобы перерезать дорогу, соединяющую Гуляйполе с Великой Новоселкой, и ухудшить логистическое сообщение сил ВСУ с Великой Новоселкой.