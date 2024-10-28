В Одессе судили мужчину за публикацию видео с представителями ТЦК: какой срок он получил

Суд признал, что своими действиями нарушитель создавал угрозу деятельности ВСУ

В Одессе приговор услышал мужчина, опубликовавший видео в сети TikTok, на котором сотрудники территориального центра комплектования проводили мобилизационные мероприятия. Малиновский районный суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. Мужчину судили по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, мужчина снимал и выкладывал видео, где можно было увидеть факт и место работы ТЦК и Национальной полиции.

События произошли 17 и 28 мая 2024 года. В судебном документе говорится, что из-за размещения этих кадров в открытом доступе можно было идентифицировать участвовавших в мобилизационных мероприятиях сотрудников.

Суд указал, что такие публикации, в частности во время военного положения, могут создать угрозу деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, ведь информация о проведении мобилизационных мероприятий не должна размещаться в публичном информационном пространстве и на официальных страницах.

Мужчина признал вину. Суд приговорил нарушителя к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Кроме того, суд принял конфискацию его телефона как "орудие преступления".

Напомним, на днях Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов. По данным правоохранителей, подозреваемые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

Отмечается, что фигуранты снимали провокационные прямые трансляции и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности, о представителях ТЦК.

В частности, в Хмельницкой области была заблокирована подрывная деятельность сразу 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации. Фигуранты публиковали места нахождения и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Telegram и Вайбере.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове на взятке попалась врач психиатрической больницы, которая придумывала диагнозы уклонистам. По данным следствия, она оценивала свои услуги в 1000 долларов с одного клиента.