Тревогу не объявляли: в Киеве раздался мощный взрыв, что известно

В ГСЧС уже прокомментировали информацию

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве раздался мощный взрыв. В это время тревогу в городе не объявляли.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", взрыв прогремел примерно в 10:10. Также о звуке взрыва пишут местные Telegram-каналы.

Кроме того, в местных пабликах пишут, что это был не прилет. Также в сети появились фото и видео, на которых видно, как в одном из районов города поднимается столб дыма.

Некоторые СМИ со ссылкой на ГСЧС сообщили, что взрыв был "бытового характера". Также сообщается, что инцидент произошел в Голосеевском районе на территории бывшего автобусного парка.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание.

Он подчеркнул, что пожара на месте инцидента нет. По его словам, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Напомним, в Киеве в ночь на 5 сентября горели автомобили. По предварительным данным, неизвестные подожгли военный автомобиль, но пламя с него перекинулось на другие машины.