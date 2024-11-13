Почти гигаватт дополнительной электроэнергии может получить Украина: Галущенко раскрыл подробности

Российские обстрелы побуждают Украину искать новые источники электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о планах построить новые ветровые электростанции мощностью 800 мегаватт.

Об этом сообщает Новини.Live. Заявление Галущенко прозвучало во время международной конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy в Варшаве. По его словам, атаки россиян на объекты критической инфраструктуры заставляют Украину искать новые источники генерации электроэнергии.

Галущенко добавил, что Украина уже имеет опыт запуска ветровых электростанций во время войны. Их якобы запускали рядом с линией фронта.

"На самом деле это показывает, что потенциал этого типа генерации действительно огромен для Украины… Мы не ждем окончания войны, поэтому мы реализуем эти проекты уже сейчас", — заявил министр энергетики.

Также во время конференции Галущенко поблагодарил западных союзников и партнеров за оказанную помощь Украине при подготовке к отопительному сезону, а также поблагодарил военных, которые защищают объекты критической инфраструктуры от российских ударов. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Как сообщал "Телеграф" ранее, компания "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER получила от Всемирного банка важное оборудование — большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций.