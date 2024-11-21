Сутки, пару дней или месяц. Как правильно сделать автономное освещение на случай блекаутов

Существуют варианты на разную продолжительность отключений и разный бюджет

В Украине начался сезон обстрелов и холодов, а с ним и массовые отключения света. Это уже не первая осень и зима без электричества, поэтому у многих появились любимые способы создания дома автономного/аварийного освещения.

"Телеграф" расспросил электрика Ярослава Марченко из Запорожья, что он думает о популярных сейчас вариантах и какие советует установить из своего опыта.

ИБП. Свет, а иногда и все электричество на пару часов

Сначала следует определить, что именно мы обеспечиваем, рассказывает электрик. Это могут быть следующие опции:

несколько часов-сутки со светом в случае чего (далее уезжаем из города, если авария затянется);

постоянное энергообеспечение (жить в условиях наличия света по несколько часов в сутки или вообще более суток при отключении).

Лучше иметь несколько вариантов под разное развитие событий, и дай Бог, чтобы это не понадобилось, советует наш собеседник.

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ярослав называет наиболее ходовым вариантом, который неплохо себя показывает. Устройство ставится в щиток, и в случае отключения будет питать всю квартиру с техникой в ней.

"Если задача — получить несколько часов со светом, то наш вариант — ИБП. Лучше с внешним аккумулятором и мощностью более 1,5-2 кВА для уверенного пуска холодильника. Преимущество ИБП относительно зарядной станции — дешевизна, гибкость в выборе аккумулятора и возможность штатного автоматического переключения без установки малонадежных переключателей АВР (автоматический ввод резерва — устройство, предназначенное для переключения потребителя на резервный источник, — Ред.) из условного "алиэкспресса", — говорит Марченко.

ИБП обычно выбирают по трем критериям:

подключение (прямой кабельный вход для питания квартиры лучше, без розетки, просто клеммник),

мощность (для уверенного пуска холодильника минимум 1,5кВА, для холодильника с инвертором достаточно 1кВА, но это зависит и от другой бытовой техники, которая будет работать)

наружный аккумулятор.

"С внутренним аккумулятором невозможно разместить батарею большой емкости (это чисто компьютерные), а при внешнем нередко можно даже выбирать между разными системами и напряжениями аккумуляторов под одним и тем же бесперебойником", — говорит электрик.

Здесь следует выделить бюджет, который будет начинаться от 7 тыс. грн и может достичь 40 тыс. только за саму технику. К этому следует добавить услуги специалиста, который все правильно подключит к сети.

Аккумуляторы. Секрет выбора лучшего

Если мы говорим об аварийном питании от аккумулятора, то самым безопасным и относительно недорогим является гелиевый (он же AGM). Ярослав Марченко обращает внимание на то, что аккумулятор выбирается в зависимости от нагрузки, которую нужно заживить, и ожидаемого времени со светом в сутки. Недостатком гелиевого аккумулятора является долгое время подзарядки.

"Применять классический автомобильный аккумулятор и дешевый инвертор — тоже вариант, но как ни многократный выход. Ресурс автомобильного аккумулятора при разрядке до половины емкости очень невелик", — оценил электрик.

В случае ожидания длительных отключений с кратковременными "светлыми периодами" аккумулятор должен выдерживать значительный ток заряда, а это уже область применения литий-железофосфатных батарей.

"Дорого, но эффективно. Что касается безопасности — технологии, конечно, не сотни лет, но по сравнению с литий-ионными элементами проблем значительно меньше, LiFePO4-элементы не взрываются, и в случае внутреннего повреждения могут максимум загореться. Причем это очень маловероятный вариант, каким в случае батареи до сотни элементов можно пренебречь (вероятность менее 0,0012% на элемент в течение 10 лет), говорит электрик.

Гибридные инверторы

Такой вариант подойдет для жизни в условиях многосуточных отключений. В то же время электрик предостерегает, что нельзя ставить такой инвертор вместо ИБП при отсутствии солнечных панелей или генератора.

"В таком случае мы забиваем гвозди микроскопом и сильно переплачиваем. А вот в случае наличия солнечных панелей/ветрогенератора в этом уже есть смысл, потому что в таком случае можно спокойно прожить не одну неделю без сети", — говорит электрик.

Совместный генератор с соседями

Генератор Ярослав называет единственным вариантом на случай действительно экстремальных условий и выживания в обесточенном месяце городе. Даже несмотря на то, что он громок и зловон.

"Поверьте, после недели отключений вы будете на него молиться вместе с соседями, растянув переноски между балконами, чем в случае прилета рядом получить сотню литров горящего бензина, такое уж время)", — советует электрик.

Как вариант электрик советует сразу установить двухтопливный карбюратор. В случае необходимости его можно запустить как от бензина, так и газа (городской газ тоже подходит, главное, чтобы был).

Дизельный по многим критериям лучше, но цена и вес являются недостатками. Потому имеет смысл его устанавливать только более 6 кВт для частного дома. А в случае малой мощности (потребность до 2 кВт) следует присмотреться к инверторному генератору — тише, экономичнее и достаточно компактно.

"Лучше всегда иметь несколько вариантов под разное развитие событий, и дай Бог, чтобы не понадобилось. Но надо быть готовым ко всему", — советует электрик.

LED-лента

LED-ленту на липкой ленте электрик называет одним из возможных вариантов. Но нужно выполнить ряд условий.

Клеить ленты нужно на отталкивающую тепло поверхность.

"Светодиодная лента имеет место быть, только вот не с повербанком, а с автомобильным аккумулятором. Работает, лента 5вт/м 12в, несколько метров в комнату — рабочий вариант. Но много движений, плюс это недешевое удовольствие", — говорит электрик.

Лента, наклеенная на стену, долго не работает, перегревается, она должна приклеиваться на металлический рассеивающий профиль или аналогичную.отводящая тепло.

Аккумуляторная лампа с повербанком

Такой народный способ электрик оценивает со скепсисом:

"Аккумуляторная лампа и повербанк — вариант, но крайний. Удобство метода просто нулевое, и освещения того очень мало", — говорит Марченко.

Комбо аккумуляторной лампы и павербанка подойдет на крайний случай

Напомним, что на этой неделе россияне нанесли очередной прицельный удар по энергетической системе Украины (как электростанциям, так и подстанциям системы передачи энергии), что привело к аварийным отключениям.