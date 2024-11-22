На Донетчине обустроили укрытия в школах и детсадах, но есть нюанс

Всего было потрачено 50 миллионов гривен

В рамках общеобластной программы создания защитных сооружений в общинах Донецкой области завершено обустройство укрытий в учебных заведениях.

Об этом во время очередного заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" сообщила директор департамента образования и науки Донецкой ОГА Татьяна Сидашева, передают "Слов’янські відомості".

"Работы по обустройству укрытий в учебных заведениях, включающих 14 школ и 4 детсада, уже завершены в восьми общинах области: Славянской, Краматорской, Андреевской, Николаевской, Криворожской, Новогродовской, Новодонецкой и Покровской", – говорится в сообщении.

В текущем году областной бюджет потратил на это более 50 миллионов гривен. Отмечается, что обустройство укрытий уже завершено, что позволит обеспечить безопасность учащихся и воспитанников учебных заведений в условиях чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что в абсолютном большинстве школ Донецкой области обучение происходит дистанционно. Об этом Министерство образования и науки Украины сообщило в ответе на запрос ЭП.

Так, из 256 учреждений общего и среднего образования 254 работают в дистанционном режиме, тогда как всего 2 школы работают офлайн. Из 77 412 учеников в Донецкой области, в школу ходят только 148 детей.

Напомним, в Киевской области планируют потратить колоссальные деньги на капитальный ремонт подвального помещения в психоневрологическом интернате. Речь идет о более чем 4 миллионов гривен.