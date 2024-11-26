"Наши дети это заслуживают?": в Днепре жалуются на невыносимый холод в ВУЗе, что там отвечают (фото)

Пребывание в стенах спорткомплекса академии якобы стало невыносимым

В Днепре жалуются на якобы невыносимые условия в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (ПГАСА). Дескать, в спорткомплексе вуза не работает отопление и студентам приходится заниматься на холоде.

Соответствующее сообщение распространяют местные Telegram-каналы. Они цитируют пост, в котором человек просит предоставить огласку данной ситуации. По его словам, пребывание в стенах спорткомплекса академии якобы стало невыносимым. А все из-за "отсутствия отопления, хотя есть собственная котельная".

Такое положение дел автор сообщение называет "угрозой для студентов и посетителей спортивных секций".

"В помещениях около 10 градусов тепла. На обращения директор спорткомплекса не реагирует…Наши дети заслуживают на такое отношение?", — говорится в сообщении.

В добавок к этому прилагаются фото с термометром, на котором действительно можно увидеть соответствующие показатели температуры. При этом важно заметить, что по фото невозможно установить, где именно они делались.

"Телеграф" связался с представителями академии, где нам посоветовали с этим вопросом обратится по данному номеру телефона: 056 746 18 59 (в сети указан как проректор). Он на момент нашего звонка был недоступен. В то же время в приемной комиссии заверили, что котельная сейчас работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в известном университете Киева скандал с переселением студентов.