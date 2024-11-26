"Наші діти на це заслуговують?": у Дніпрі скаржаться на нестерпний холод у виші, що там відповідають (фото)

Перебування у стінах спорткомплексу академії нібито стало нестерпним

У Дніпрі скаржаться на нібито нестерпні умови у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА). Мовляв, у спорткомплексі вишу не працює опалення і студентам доводиться займатися на холоді.

Відповідне повідомлення розповсюджують місцеві Telegram-канали. Вони цитують пост, у якому людина просить надати розголос цій ситуації. За її словами, перебування у стінах спорткомплексу академії нібито стало нестерпним. А все через "відсутність опалення, хоча є власна котельня".

Такий стан справ автор повідомлення називає "загрозою для студентів та відвідувачів спортивних секцій".

"У приміщеннях близько 10 градусів тепла. На звернення директор спорткомплексу не реагує… Наші діти заслуговують на таке ставлення?", — йдеться у повідомленні.

На додаток до цього додаються фото з термометром, на якому дійсно можна побачити відповідні показники температури. При цьому важливо зауважити, що по фото неможливо встановити, де саме вони робилися.

"Телеграф" зв’язався з представниками академії, де нам порадили з цим питанням звернутись за цим номером телефону: 056 746 18 59 (у мережі вказаний як проректор) Він на момент нашого дзвінка був недоступний. Водночас у приймальній комісії запевнили, що котельня зараз працює.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у відомому університеті Києва скандал із переселенням студентів.