Фарион, Сырский и дубайский шоколад: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2024 году
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По практическим вопросам главным запросом года стал "график отключений"
Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев за 2024 год. По-прежнему больше всего людей интересовали практические вопросы, связанные с жизнью во время войны. Чаще всего украинцы пытались понять, когда выключат свет и как обеспечить свой дом энергией.
А вопросом года в 2024-м стало "что такое МСЭК" — украинцы активно интересовались работой медико-социальной экспертной комиссии. Об этом говорится в Официальном блоге Google Украина.
По практическим вопросам главным запросом года стал "график отключений". Люди часто искали информацию об альтернативных источниках питания. Самым популярным товаром в поиске стала портативная электростанция EcoFlow, а за ней зарядные станции и солнечные панели. Удивил в списке самых популярных товаров дубайский шоколад.
Среди спортивных событий украинцы больше всего интересовались Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу) и Олимпийскими играми 2024. Многие искали информацию об украинском боксере Александре Усике и его боях.
В категории кино фильмом года стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Люди также часто искали информацию о новых голливудских фильмах и украинских кинопремьерах.
Персоной года в поиске Google стал новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди потерь 2024 года больше всего запросов было об Ирине Фарион.
Топ-10 самых популярных запросов года выглядит так:
- График отключения света (самый популярный запрос года)
- Евро 2024 (спортивное событие)
- Сырский (персона года)
- Олимпийские игры 2024 (спортивное событие)
- Пасха 2024 (праздник)
- Усик (спортсмен)
- Ирина Фарион (потеря года)
- Сужа (город)
- 20 дней в Мариуполе (фильм года)
- Евровидение 2024 (культурное событие)
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Google "спалил" позиции ВСУ на своих картах. Удалить их не получалось по странной причине.