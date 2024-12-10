Фарион, Сырский и дубайский шоколад: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2024 году

По практическим вопросам главным запросом года стал "график отключений"

Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев за 2024 год. По-прежнему больше всего людей интересовали практические вопросы, связанные с жизнью во время войны. Чаще всего украинцы пытались понять, когда выключат свет и как обеспечить свой дом энергией.

А вопросом года в 2024-м стало "что такое МСЭК" — украинцы активно интересовались работой медико-социальной экспертной комиссии. Об этом говорится в Официальном блоге Google Украина.

По практическим вопросам главным запросом года стал "график отключений". Люди часто искали информацию об альтернативных источниках питания. Самым популярным товаром в поиске стала портативная электростанция EcoFlow, а за ней зарядные станции и солнечные панели. Удивил в списке самых популярных товаров дубайский шоколад.

Среди спортивных событий украинцы больше всего интересовались Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу) и Олимпийскими играми 2024. Многие искали информацию об украинском боксере Александре Усике и его боях.

В категории кино фильмом года стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Люди также часто искали информацию о новых голливудских фильмах и украинских кинопремьерах.

Персоной года в поиске Google стал новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди потерь 2024 года больше всего запросов было об Ирине Фарион.

Топ-10 самых популярных запросов года выглядит так:

График отключения света (самый популярный запрос года) Евро 2024 (спортивное событие) Сырский (персона года) Олимпийские игры 2024 (спортивное событие) Пасха 2024 (праздник) Усик (спортсмен) Ирина Фарион (потеря года) Сужа (город) 20 дней в Мариуполе (фильм года) Евровидение 2024 (культурное событие)

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Google "спалил" позиции ВСУ на своих картах. Удалить их не получалось по странной причине.