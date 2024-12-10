Фаріон, Сирський та дубайський шоколад: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2024 році

З практичних питань головним запитом року став "графік відключень"

Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців за 2024 рік. Як і раніше, найбільше людей цікавили практичні питання, пов'язані з життям під час війни. Найчастіше українці намагалися зрозуміти, коли вимкнуть світло та як забезпечити свій дім енергією.

А питанням року у 2024-му стало "що таке МСЕК" — українці активно цікавилися роботою медико-соціальної експертної комісії. Про це йдеться в Офіційному Блозі Google Україна.

З практичних питань головним запитом року став "графік відключень". Люди також часто шукали інформацію про альтернативні джерела живлення. Найпопулярнішим товаром у пошуку стала портативна електростанція EcoFlow, а за нею — зарядні станції та сонячні панелі. Здивував у списку найпопулярніших товарів "дубайський шоколад".

Серед спортивних подій українці найбільше цікавилися Євро-2024 (Чемпіонат Європи з футболу) та Олімпійськими іграми 2024. Багато хто шукав інформацію про українського боксера Олександра Усика та його бої.

У категорії кіно фільмом року став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Люди також часто шукали інформацію про нові голлівудські фільми та українські кінопрем'єри.

Персоною року в пошуку Google став новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед втрат 2024 року найбільше запитів було про Ірину Фаріон.

Топ-10 найпопулярніших запитів року виглядає так:

Графік відключення світла (найпопулярніший запит року) Евро 2024 (спортивна подія) Сирський (персона року) Олімпійські ігри 2024 (спортивна подія) Пасха 2024 (свято) Усик (спортсмен) Ірина Фаріон (втрата року) Суджа (місто) 20 днів у Маріуполі (фільм року) Євробачення 2024 (культурна подія)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Google "спалив" позиції ЗСУ на своїх картах. Видалити їх не виходило через дивну причину.