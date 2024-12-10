Фаріон, Сирський та дубайський шоколад: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2024 році
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З практичних питань головним запитом року став "графік відключень"
Google опублікував рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців за 2024 рік. Як і раніше, найбільше людей цікавили практичні питання, пов'язані з життям під час війни. Найчастіше українці намагалися зрозуміти, коли вимкнуть світло та як забезпечити свій дім енергією.
А питанням року у 2024-му стало "що таке МСЕК" — українці активно цікавилися роботою медико-соціальної експертної комісії. Про це йдеться в Офіційному Блозі Google Україна.
З практичних питань головним запитом року став "графік відключень". Люди також часто шукали інформацію про альтернативні джерела живлення. Найпопулярнішим товаром у пошуку стала портативна електростанція EcoFlow, а за нею — зарядні станції та сонячні панелі. Здивував у списку найпопулярніших товарів "дубайський шоколад".
Серед спортивних подій українці найбільше цікавилися Євро-2024 (Чемпіонат Європи з футболу) та Олімпійськими іграми 2024. Багато хто шукав інформацію про українського боксера Олександра Усика та його бої.
У категорії кіно фільмом року став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Люди також часто шукали інформацію про нові голлівудські фільми та українські кінопрем'єри.
Персоною року в пошуку Google став новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед втрат 2024 року найбільше запитів було про Ірину Фаріон.
Топ-10 найпопулярніших запитів року виглядає так:
- Графік відключення світла (найпопулярніший запит року)
- Евро 2024 (спортивна подія)
- Сирський (персона року)
- Олімпійські ігри 2024 (спортивна подія)
- Пасха 2024 (свято)
- Усик (спортсмен)
- Ірина Фаріон (втрата року)
- Суджа (місто)
- 20 днів у Маріуполі (фільм року)
- Євробачення 2024 (культурна подія)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Google "спалив" позиції ЗСУ на своїх картах. Видалити їх не виходило через дивну причину.