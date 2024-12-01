В работе Monobank произошел сбой. Что известно

Проблемы в работе банка случаются регулярно

Утром в воскресенье, 1 декабря, в мобильном приложении Monobank произошел очередной сбой в работе. Пользователи сообщают о сложностях со входом и проведением транзакций.

В то же время, другие клиенты банка пишут, что у них приложение работает. Однако некоторые функции пока недоступны.

Следует отметить, что в самом банке пока ситуацию не комментировали.

Стоит отметить, что соучредитель банка Олег Гороховский 1 декабря сообщил, что число клиентов Monobank составило уже 9 000 000. Он поблагодарил всех клиентов за доверие к финучреждению.

Напомним, в октябре Monobank объявил о прекращении сотрудничества с платежной системой Mastercard. Клиенты банка, пользующиеся картами Mastercard, получили уведомление о необходимости заменить их на карты Visa. По словам представителей банка, сотрудничество с Mastercard стало экономически невыгодным.