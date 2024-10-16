Украина опустилась в рейтинге стран со свободной экономикой

Наша страна вернулась в группу наиболее экономически несвободных стран мира

Украина вошла в группу наиболее экономически несвободных государств мира. Согласно исследованию канадского института Фрейзера, если в прошлом году наша страна занимала 113-место, то сейчас она опустилась до 150-го.

Данные опубликованы на сайте института. Отчет ежегодно проводит исследования относительно поддержки экономической свободы в разных странах. Уровень поддержки включает в себя такие компоненты, как верховенство права, защиту права собственности, надежность денег, свободу международной торговли и так далее.

Согласно данным исследования, Украина оказалась среди таких стран, как Турция, Алжир, Йемен, Сирия, Аргентина, Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак. Сюда также относятся еще несколько стран Северной и Центральной Африки.

Первыми в рейтинге являются Гонконг, Швейцария, Новая Зеландия, США, а также страны Европейского Союза, включая Латвию, Литву и Эстонию. Понижение позиций Украины связано с ухудшением в области правовой структуры и регулирования экономики на фоне полномасштабной войны с Россией.

Институт Фрейзера — это канадский аналитический центр, основанный в начале 1970-х годов. Его партнером в Украине является Центр Бендукидзе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, вопрос повышения НДС в Украине не закрыт и может снова возникнуть в повестке дня. Об этом заявил комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.