Холоднее всего в Луганске: какая самая низкая и высокая температура на новый год в Украине за последние 130 лет

Рассказываем, в каких регионах новый год был самым теплым и холодным

Погода в Украине всегда колебалась, особенно зимой. За последнее столетие температурные рекорды не могут не удивлять. От экстремального холода до аномального тепла зимой.

Самая низкая температура воздуха за последние 100 лет -42,0 °C. Это был один из самых холодных дней в Украине за всю историю наблюдений. "Телеграф" решил выяснить, какой была самая низкая и высокая температура на новый год в Украине за последние 130 лет.

Самая низкая и высокая температура на Новый год

Самая низкая температура на новый год в городе Луганске была зафиксирована 31 декабря 1969 года. Термометры показали -29,0C. Это стало новогодним рекордом этого региона. Подобные температуры характерны для суровых зим прошлого века, когда в Украине фиксировались многочисленные аномальные холода.

В Киеве самый холодный новый год был 31 декабря 1895 и 2020 годов. Тогда температура воздуха была -30 °C. В то же время, теплее всего было 1 января 2023 года. Термометры показывали +13°C.

В Одессе самая низкая температура воздуха была зафиксирована в 1896 году 1 января. Термометры показывали тогда -20°C. Теплее всего было 1 января 2021 года. Тогда температура воздуха достигала +13°C.

В городе Днепр самый холодный новый год праздновали в 1940 году. Тогда температура воздуха была -26°C. Самая высокая температура была зафиксирована в 1971 году — +11°C.

Самая холодная погода в Луцке на новый год была в 1969 и 2020 годах. Тогда термометры показывали в -26°C. Теплее всего было в 2020 году, когда температура достигала +9°C. В целом в западных регионах температура воздуха всегда больше, чем в восточных. В частности, во Львове холоднее всего 31 декабря было в 1996 году и 2020 — 19 °C. Аномальное потепление было зафиксировано в 2022 году. Тогда температура воздуха была +11°C.

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