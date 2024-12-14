Бывший генпрокурор Костин может перейти на дипломатическую работу: "Суспільне" сказало, куда его отправят

Решение о его назначении послом все еще обсуждается

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин, отправившийся в отставку из-за многочисленных скандалов, может получить дипломатическую должность. Он может быть назначен послом в Нидерландах вместо действующего посла Александра Карасевича.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины. Собеседник сказал изданию, что решение по назначению Костина обсуждается, а кандидатуру его преемника еще не избрали.

"Решение по преемнику Костина еще не принято, но готовится", — добавил он.

Напомним, в октябре на фоне разоблачения многочисленных коррупционных схем с незаконной установкой инвалидности и незаконного обогащения глав МСЭК Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. В 2022 году Костин заменил в должности главы ОГПУ Ирину Венедиктову, которая отправилась послом в Швейцарию, поэтому он станет не первым экс-генпрокурором, который перейдет на дипломатическую работу.

29 октября Верховная Рада Украины уволила Костина с должности главы Офиса генерального прокурора. В тот же день указ об его отставке подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ накрыло еще одну руководительницу областной МСЭК. У нее нашли более 450 тысяч долларов, а сын – гражданин РФ.

При этом эксперты считают, что анонсированное президентом Владимиром Зеленским решение о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), многие члены которых были разоблачены на коррупции, и реформа системы не приведет к решению проблем с назначением инвалидности рядовым гражданам.