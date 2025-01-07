Будто и не январь. Какой будет погода в пяти крупных городах Украины 8 января

Наши предки заметили, если в этот день будет тепло — весна будет холодной

Середина первой рабочей недели года принесет облачную погоду во все регионы Украины. В некоторых городах ожидаются осадки разной интенсивности, а температура воздуха будет колебаться от +1° до +11°.

О том, какой будет погода в среду, 8 января, сообщает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице небо затянут облака. Утром и днем осадки не ожидаются. Вечером возможен мелкий дождь. Температура воздуха ночью будет +4°…+5°, а днем повысится до +6°.

Харьков

Облачность удержится над городом на протяжении всех суток. Утром ожидается сильный дождь, который прекратится до полудня. Температурные показатели достаточно стабильны: ночью +5°, днем воздух прогреется до +8°…+9°, такой же температура останется и вечером.

Одесса

Южная Пальмира встретит среду облачной погодой. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха самая высокая из всех городов: ночью и утром +8°, днем столбики термометров покажут +10°…+11°.

Днепр

Над городом будет держаться плотная облачность. Утром будет дождь, который закончится до обеда. Температура воздуха ночью будет +7°, днем повысится до +9°…+10°.

Львов

Западную столицу ожидает прохладная погода. В течение суток небо затянут облака. Синоптики прогнозируют мелкий дождь в течение дня, который вечером усилится. Температура воздуха ночью снизится с +7 ° до +1 °, днем повысится до +6 °.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцев ждет неприятное погодное явление посреди недели. В некоторых городах пройдет ледяной дождь.