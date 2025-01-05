Зима снова отменяется? Какой будет погода в пяти крупных городах Украины 6 января

Жителям некоторых регионов понадобятся зонтики

После заметного похолодания в эти выходные в Украину снова возвращается плюсовая температура. Традиционно теплее всего будет на юге.

О том, какой будет погода в понедельник, 6 января, сообщает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице утром и днем будет минусовая температура воздуха — от -4 до -1 °C. Однако вечером потеплеет до +1 °C. Будет преимущественно облачно, возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер будет южный, 2-2 м/с.

Харьков

В городе будет облачно с прояснениями. Ближе к вечеру возможен мокрый снег. Температура воздуха будет днем колебаться от -4 до -1 °C, а вечером тоже ожидается +1 °C. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 5 м/с.

Одесса

В этот день в городе будет теплая погода. Днем температура воздуха будет до +6°C. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер ожидается южный с порывами до 4-5 м/с.

Днепр

В Днепре температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3 °C. Будет облачно, а во второй половине дня ожидается сильный дождь. Также будет сильный ветер с порывами до 6 м/с.

Львов

Во Львове днем температура воздуха будет от 0 до +6 °C. Будет облачно с прояснениями, а утром возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 3-4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе Украину накроют сильные морозы. Наиболее ощутимым будет похолодание в западных областях Украины.