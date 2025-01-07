Развлекалась в Париже во время войны: как выглядит жена беглого олигарха Жеваго

Жена олигарха любит светские мероприятия

Сегодня, 7 января, отмечает день рождения инвестор, бывший народный депутат и один из самых богатых украинцев Константин Жеваго. Его и подельников подозревают в выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". Речь идет об участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене миллиардера — Алине, и чем она занимается

Жена Константина Жеваго

Известно, что Алина Жеваго родилась в 1973 году. Она получила образование в Киевском экономическом университете. Там Жеваго стала работать доцентом на кафедре международного менеджмента. В экономическом учебном заведении она защитила кандидатскую диссертацию "Государственное регулирование международной экономической деятельности в глобальных условиях развития".

При этом женщина часто появлялась на модных показах, выставках и других светских мероприятиях. А в 2016 году она вошла в рейтинг самых привлекательных дружин богачей журнала "Натали". В то время как состояние Константина Жеваго ранее оценивали более чем в 1 миллион долларов.

Фото из сети

У супругов появилось двое детей: в 1998 году — сын Иван, а в 2002 — дочь София.

Фото из сети

В 2021 году Государственное бюро расследований сообщило Жеваго о подозрении в растрате 113 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит". После этого финансовое учреждение признали неплатежеспособным. С тех пор супруга Жеваго практически не появлялась на публике.

Алина Жеваго справа, фото: Starlife

В декабре 2022 года олигарх был задержан на горнолыжном французском курорте Куршевель. Сообщалось о подготовке экстрадиции бизнесмена. Однако позже французский суд отказался выдавать Украине Жеваго.

В 2023 году Алину вместе с дочерью Софией заметили на Неделе моды в Париже. Они посетили показ парижского Дома Schiaparelli, в котором участвовала россиянка Ирина Шейк. Модель молчит о войне и использовала символ окупантов "z" в постах.

Фото: The symbol_mag

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