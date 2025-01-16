Укр

Могут ли мобилизовать с больной печенью

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Диагноз важно подтвердить на медкомиссии

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья.

В частности, не мобилизуют с серьезными болезнями печени. "Телеграф" рассказывает, с какими недугами не берут в армию.

По приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодны к военной службе мужчины, у которых:

  • алкогольная болезнь печени;
  • токсическое поражение печени;
  • печеночная недостаточность.

Также в перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:

  • Хронические гепатиты: воспалительные заболевания печени, продолжающиеся более шести месяцев. Могут быть вирусными (гепатиты B, C, D) или аутоиммунными.
  • фиброз и цирроз печени. Фиброз – это чрезмерное образование соединительной ткани в печени, что с течением времени может привести к циррозу – необратимому замещению нормальной ткани рубцовой печени.

Стоит отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Напоминаем, что причиной для освобождения или отсрочки от мобилизации могут стать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них:

  • сердечная недостаточность II-Б или III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
  • сердечная недостаточность II-Б или III стадии при ишемической болезни сердца;
  • гипертоническая заболевание III стадии.

Мужчины, перенесшие инфаркт или инсульт, также имеют право на отсрочку. Кроме того, освобождение от призыва предусмотрено для лиц с серьезными заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти болезни приводят к серьезным нарушениям кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с одной почкой. Одним из оснований для освобождения от мобилизации являются серьезные нарушения работы почек и мочеполовой системы.

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#Мобилизация #Болезни печени #Непригоден