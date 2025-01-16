Могут ли мобилизовать с больной печенью

Диагноз важно подтвердить на медкомиссии

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву по состоянию здоровья.

В частности, не мобилизуют с серьезными болезнями печени. "Телеграф" рассказывает, с какими недугами не берут в армию.

По приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодны к военной службе мужчины, у которых:

алкогольная болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночная недостаточность.

Также в перечень болезней печени, с которыми не мобилизуют, входят следующие состояния со значительными нарушениями функций:

Хронические гепатиты: воспалительные заболевания печени, продолжающиеся более шести месяцев. Могут быть вирусными (гепатиты B, C, D) или аутоиммунными.

воспалительные заболевания печени, продолжающиеся более шести месяцев. Могут быть вирусными (гепатиты B, C, D) или аутоиммунными. фиброз и цирроз печени. Фиброз – это чрезмерное образование соединительной ткани в печени, что с течением времени может привести к циррозу – необратимому замещению нормальной ткани рубцовой печени.

Стоит отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Напоминаем, что причиной для освобождения или отсрочки от мобилизации могут стать тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них:

сердечная недостаточность II-Б или III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б или III стадии при ишемической болезни сердца;

гипертоническая заболевание III стадии.

Мужчины, перенесшие инфаркт или инсульт, также имеют право на отсрочку. Кроме того, освобождение от призыва предусмотрено для лиц с серьезными заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти болезни приводят к серьезным нарушениям кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с одной почкой. Одним из оснований для освобождения от мобилизации являются серьезные нарушения работы почек и мочеполовой системы.