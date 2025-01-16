Чи можуть мобілізувати з хворою печінкою

Діагноз важливо підтвердити на медкомісії

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Проте деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров'я.

Зокрема не мобілізують з серйозними хворобами печінки. "Телеграф" розповідає, з якими недугами не беруть в армію.

За наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, непридатні до військової служби чоловіки, у яких:

алкогольна хвороба печінки;

токсичне ураження печінки;

печінкова недостатність.

Також до переліку хвороб печінки, з якими не мобілізують, входять наступні стани зі значними порушеннями функцій:

хронічні гепатити: запальні захворювання печінки, що тривають понад шість місяців. Можуть бути вірусними (гепатити B, C, D) або аутоімунними.

запальні захворювання печінки, що тривають понад шість місяців. Можуть бути вірусними (гепатити B, C, D) або аутоімунними. фіброз та цироз печінки. Фіброз – це надмірне утворення сполучної тканини в печінці, що з часом може призвести до цирозу – незворотного заміщення нормальної тканини печінки рубцевою.

Варто зазначити, для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадуємо, що причиною для звільнення або відстрочки від мобілізації можуть стати тяжкі хвороби серцево-судинної системи. Серед них:

серцева недостатність II-Б або III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б або III стадії при ішемічній хворобі серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Чоловіки, які перенесли інфаркт або інсульт, також мають право на відстрочку. Крім того, звільнення від призову передбачене для осіб із серйозними захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби призводять до значних порушень кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з однією ниркою. Однією з підстав для звільнення від мобілізації є серйозні порушення роботи нирок і сечостатевої системи.