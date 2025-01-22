В Луцке горсовет хочет купить дорогой внедорожник за бюджетные деньги

Насколько оправданы такие расходы остается только догадываться

Луцкий городской совет решил приобрести пикап внедорожник за бюджетные средства. На третий год полномасштабной войны мэрия объявила тендер на покупку автомобиля повышенной проходимости Mitsubishi L 200 или его эквивалента.

Согласно данным, опубликованным на сайте Zakupivli.pro городские чиновники Луцка планируют потратить более 8,5 млн грн на приобретение элитного транспортного средства.

Точная сумма тендера составляет 8 670 000 грн. Прием заявок для участия в конкурсе начался 15 января, а закончится 23 числа того же месяца.

Напомним, Тернопольское коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" решило приобрести элитные смартфоны за бюджетные средства. КП объявило тендер на закупку четырех телефонов исключительно красного цвета. Причина выбора цветового оформления осталась неизвестной.

Ранее в Днепре объявили тендер на услуги по содержанию и техобслуживанию объектов уличного освещения. Ожидаемая стоимость работ составляет 351,7 млн грн. В обязанности будущего подрядчика будет входить комплексное обслуживание системы уличного освещения города. В частности, замена ламп, светильников и патронов при их выходе из строя.

Также мы сообщали, что Государственное предприятие "Дія" планирует потратить 125,4 млн грн на создание и предоставление в пользование частного виртуального облака для обработки данных.