У Луцьку міськрада хоче купити дорогий позашляховик за бюджетні гроші

Наскільки виправдані такі витрати залишається лише здогадуватись

Луцька міська рада вирішила придбати пікап позашляховик за бюджетні кошти. На третій рік повномасштабної війни мерія оголосила тендер на покупку автомобіля підвищеної прохідності Mitsubishi L 200 або його еквівалента.

За даними, опублікованими на сайті Zakúpivli.pro міські чиновники Луцька планують витратити понад 8,5 млн грн на придбання елітного транспортного засобу.

Точна сума тендеру складає 8 670 000 грн. Прийом заявок для участі у конкурсі розпочався 15 січня, а закінчиться 23 числа того ж місяця.

Нагадаємо, Тернопільське комунальне підприємство "Тернопільводоканал" вирішило придбати елітні смартфони за бюджетні кошти. КП оголосило тендер на закупівлю чотирьох телефонів виключно червоного кольору. Причина вибору кольору залишилася невідомою.

Раніше у Дніпрі оголосили тендер на послуги з утримання та техобслуговування об’єктів вуличного освітлення. Очікувана вартість робіт становить 351,7 млн грн. До обов’язків майбутнього підрядника входитиме комплексне обслуговування системи вуличного освітлення міста. Зокрема, заміна ламп, світильників та патронів при їх виході з ладу.

Також ми повідомляли, що Державне підприємство "Дія" планує витратити 125,4 млн грн на створення та надання у користування приватної віртуальної хмари для обробки даних.