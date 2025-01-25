Главой Минобороны США стал ветеран и телеведущий. Что о нем известно

Результат голосования за него в Сенате – 51 против 50, что является наименьшим отрывом для утверждения министра обороны с момента создания этой должности в 1947 году

Президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду – Сенат утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должность нового министра обороны. Хотя значительная часть сенаторов не поддержала его кандидатуру, решающим стал голос вице-президента Джей Ди Венса.

Как сообщает The New York Times, демократы не верили в компетентность конгрессмена ветерана и ведущего Fox News Хегсета. Они голосовали против его кандидатуры, поскольку считают его неспособным управлять войсками и почти 850-миллиардным бюджетом Минобороны США.

Таким образом, во время голосования голоса разделились 50 на 50. При этом трое республиканцев присоединились к демократам и голосовали против утверждения Хегсета на должность главы Минобороны.

По законам США, в случае равного разделения голосов сенаторов вице-президент может дать решающий голос и этим воспользовался Джей Ди Венс, сделав Хегсета новым главой Пентагона. Новый глава заявил, что внесет "дух воина" в Минобороны.

Что известно о Пите Хегсете

Питер Хегсет – американский военный деятель и медийная личность. 44-летний ветеран армии США, служивший в Ираке и Афганистане, имеет высшее образование от престижных учебных заведений: степень бакалавра из Принстона и магистра из Гарварда.

Его профессиональная деятельность включает в себя работу соведущим на телеканале "Fox & Friends Weekends" и написание книги "Война с воинами: по измене людей, которые сохраняют нас свободными". Ранее возглавлял организации Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Известный своим влиянием на администрацию Трампа, в частности, убедил президента помиловать трех американских военнослужащих, обвиненных в военных преступлениях в Ираке. Ранее рассматривался как потенциальный кандидат на должность главы Министерства по делам ветеранов США.

В первые дни полномасштабной войны Хегсет называл главу России Владимира Путина военным преступником, желающим восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Киеву. В то же время, он считает "раздутым" мнение, что Россия после Украины может напасть на другие страны Европы.

Как сообщал "Телеграф", по данным Bloomberg, администрация Трампа неожиданно меняет свою позицию по поводу войны в Украине. Европейские дипломаты сообщают о готовности Соединенных Штатов принять частичное участие в предоставлении гарантий безопасности украинскому государству, однако есть важное требование.