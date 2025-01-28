Дубинский вышел из СИЗО под залог в десятки миллионов

Мужчина обязан носить электронный браслет и выполнять возложенные на него обязанности

За Леонида Дубинского, которого задержали по подозрению в организации коррупционной схемы по отмыванию бюджетных средств в сумме 129 миллионов гривен, внесли залог в 60 миллионов гривен. Мужчины вышел из СИЗО с электронным браслетом.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов. Дубинскому нельзя покидать территорию Украины и общаться с определенным кругом лиц.

Известно, что сотрудники НАБУ И САП задержали группу лиц, которых подозревают в завладении более чем 129 миллионами гривен, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Сообщается, что в 2022-2023 годах подозреваемые добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием на реконструкцию водопровода в Каменском районе.

Владельцем общества был местный предприниматель, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений. По данным "Телеграфа", речь идет о бизнесмене из Днепра Леониде Дубинском.

Именно его фирма закупила продукцию по рыночным ценам, а перепродала коммунальному предприятию по завышенной. Накрутка на товарах составила тройную сумму от первоначальной стоимости.

Мужчину задержали и взяли под стражу. Однако за Дубинского внесли залог в 60 миллионов гривен и ужчины вышел из СИЗО с электронным браслетом.

На него возложили следующие обязанности:

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения;

- сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с рядом лиц;

- сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Что известно о братьях Дубинских

Братья Дубинские — это весьма известные бизнесмены из Днепра. По данным СМИ, они начинали бизнес в Днепре еще в 1990-х годах. Имели собственный местный телевизионный канал VLD-Brothers. В начале 2000-х эмигрировали в Израиль, а затем – в США. После проблем с ФБР в 2009 году вернулись в Украину. А с 2011 года активно строят свой бизнес на Днепропетровщине. Связанные с ними компании неоднократно были в центре тендерных скандалов.

СМИ указывают на то, что Дубинские работали в Днепропетровской области с партией регионов, "Ударом", участвовали в создании партии "Народный контроль", связывали СМИ братьев и с "Пропозицией" Филатова.

Также известно, что один из братьев — Владимир Дубинский — является владельцем украинского футбольного клуба из города Черновцы "Буковина".

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