Дубінський вийшов із СІЗО під заставу в десятки мільйонів

Чоловік зобов’язаний носити електронний браслет та виконувати покладені на нього обов’язки

За Леоніда Дубинського, якого затримали за підозрою в організації корупційної схеми по відмиванню бюджетних коштів у сумі 129 мільйонів гривень, внесли заставу у 60 мільйонів гривень. Чоловіки вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів. Дубинському не можна залишати територію України та спілкуватися з певними людьми.

Відомо, що співробітники НАБУ і САП затримали групу осіб, яких підозрюють у заволодінні більш ніж 129 мільйонами гривень, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Повідомляється, що у 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги в тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством на реконструкцію водогону в Кам'янському районі.

Власником товариства був місцевий підприємець, який чинив вплив на керівника КП і до того ж перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. За даними "Телеграфа", йдеться про бізнесмена з Дніпра Леоніда Дубинського.

Саме його фірма закупила продукцію за ринковими цінами, а перепродала комунальному підприємству за завищеною. Накрутка на товарах склала потрійну суму від початкової вартості.

Чоловіка затримали та взяли під варту. Проте за Дубинського внесли заставу у 60 мільйонів гривень і він вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

На нього поклали наступні обов’язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;

- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з низкою осіб;

- здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Що відомо про братів Дубинських

Брати Дубинські – це вельми відомі бізнесмени з Дніпра. За даними ЗМІ, вони розпочинали бізнес у Дніпрі ще у 1990-х роках. Мали свій місцевий телевізійний канал VLD-Brothers. На початку 2000-х емігрували до Ізраїлю, а згодом – до США. Після проблем із ФБР у 2009 році повернулися до України. А з 2011 року активно будують свій бізнес на Дніпропетровщині. Пов’язані з ними компанії неодноразово були у центрі тендерних скандалів.

ЗМІ вказують на те, що Дубинські працювали у Дніпропетровській області з партією регіонів, "Ударом", брали участь у створенні партії "Народний контроль", пов’язували ЗМІ братів та з "Пропозицією" Філатова.

Також відомо, що один із братів – Володимир Дубинський – є власником українського футбольного клубу з міста Чернівці "Буковина".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують накласти санкції на п’ятого президента України Петра Порошенка. Автор пропозиції, громадянин на ім’я Андрій Соловйов вважає, що діяльність політика завдала істотної шкоди національним інтересам країни.