Не в Киеве. Где сейчас в Украине самый загрязненный воздух и с чем это может быть связано (карта)

Врачи советуют ограничить пребывание на улице

Показатели качества воздуха на Донбассе бьют антирекорды – утром 31 января здесь зафиксировали AQI (индекс качества воздуха – Ред.) на уровне 180 единиц. Это самое высокое загрязнение в Украине, в четыре раза превышающее киевские показатели.

В столице AQI сейчас составляет 45 единиц, что считается вполне безопасным для здоровья. Об этом свидетельствуют данные из погодного радара Ventusky.

Такой высокий уровень загрязнения может угрожать здоровью людей, которые сейчас находятся там. Врачи советуют ограничить пребывание на улице, особенно это касается детей и людей с заболеваниями органов дыхания.

Данные на 8:00 31 января, Ventusky.

Шкала индекса качества воздуха в соответствии со стандартом US-EPA 2016

Следует отметить, что промышленные предприятия региона сейчас практически не работают. Скорее всего, ухудшение качества воздуха связано с активными боевыми действиями в регионе – в результате обстрелов, взрывов и пожаров в воздух может попадать значительное количество вредных веществ.

Исследования министерства окружающей среды показывают, что из-за войны воздух становится более загрязненным. За период полномасштабного вторжения России в атмосферу попало 180 миллионов тонн вредных веществ. Для сравнения: маленькой стране Мальта нужно 80 лет, чтобы настолько загрязнить воздух! Поэтому наша планета нагревается еще быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на днях Киев окутало густой пеленой. Непонятно, был ли это туман или смог.