Не у Києві. Де зараз в Україні найбільше забруднене повітря і з чим це може бути пов'язано (карта)

Лікарі радять обмежити перебування на вулиці

Показники якості повітря на Донбасі б'ють антирекорди — вранці 31 січня тут зафіксували AQI (індекс якості повітря — Ред.) на рівні 180 одиниць. Це найвище забруднення в Україні, яке вчетверо перевищує київські показники.

У столиці AQI зараз становить 45 одиниць, що вважається цілком безпечним для здоров'я. Про це свідчать дані з погодного радара Ventusky.

Такий високий рівень забруднення може становити загрозу здоров'ю людей, які зараз там перебувають. Лікарі радять обмежити перебування на вулиці, особливо це стосується дітей та людей із захворюваннями органів дихання.

Дані на 8:00 31 січня, Ventusky

Шкала індексу якості повітря відповідно до стандарту US-EPA 2016

Варто зазначити, що промислові підприємства регіону зараз практично не працюють. Найімовірніше, погіршення якості повітря пов'язане з активними бойовими діями в регіоні – внаслідок обстрілів, вибухів та пожеж у повітря може потрапляти значна кількість шкідливих речовин.

Дослідження міністерства довкілля показують, що через війну повітря стає більш забрудненим. За період повномасштабного вторгнення Росії в повітря потрапило 180 мільйонів тонн шкідливих речовин. Для порівняння: маленькій країні Мальта потрібно аж 80 років, щоб настільки забруднити повітря! Через це наша планета нагрівається ще швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями Київ огорнуло густою пеленою. Не зрозуміло, був це туман чи смог.