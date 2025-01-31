Україна стала членом найбільшої у світі організації офіцерів резерву країн НАТО: генерал розповів, що це нам дає

Це мало статись ще 23 роки тому

Україна зробила черговий важливий крок у зближенні з НАТО. Керівники асоціацій офіцерів резерву країн Північноатлантичного альянсу одноголосно підтримали рішення про надання нашій державі асоційованого членства в CIOR.

Про це розповів бригадний генерал юстиції, заступник міністра оборони України Сергій Мельник "Марсель" на своєму телеграм-каналі. Серед країн-партнерів НАТО лише три держави мають такий унікальний статус: Україна, Швейцарія та Австрія. Це справді історичний момент, адже таке приєднання мало відбутися ще 23 роки тому.

Що таке CIOR? Це найбільша у світі організація офіцерів резерву країн-членів НАТО. Організація об'єднує професіоналів, які обмінюються цінностями, навичками та реальним досвідом, якому немає ціни.

Для України це означає не просто формальне членство. Насамперед — це нові можливості у розвитку сил резерву та поглибленні співпраці з НАТО. Українські фахівці зможуть не лише вивчати досвід інших країн, а й презентувати власні напрацювання у підготовці резервістів.

Також раніше "Телеграф" писав, що Україну доведеться приймати в НАТО. Це найдешевші гарантії безпеки, каже Зеленський.